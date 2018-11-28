Житель Балакова задушил друга из-за подозрений в краже

СЕГОДНЯ 07:16 2018-11-28T07:16:15+03:00

Злоумышленник вернулся к гостю за телефонами, а тот подумал, что его обвиняют в воровстве

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В Балакове Саратовской области осудили 42-летнего местного жителя Сергея Пивцайкина. Его признали виновным в убийстве.

- Вечером 2 мая 39-летний мужчина застольничал вместе с другом Пивцайкиным в своей квартире на улице 30 лет Победы. После распития гость ушел, а потом вернулся, думая, что забыл мобильные телефоны. Хозяин жилья решил, что его обвиняют в воровстве и начал злиться. Из-за этого между ними произошла ссора и злоумышленник избил товарища, а затем задушил веревкой, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по региону.

После того, как Пивцайкин понял, что тот умер он сбежал. Тело нашла через два дня, 4 мая, мать погибшего, она же пошла в полицию.

Злоумышленник не признал своей вины, однако суд все равно приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима.