Панков: Качественное сельское образование — один из приоритетов Вячеслава Володина

СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-27T16:24:48+03:00

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Кабинет истории в школе села Теликовка Духовницкого района будет оборудован по современным требованиям. Об этом сообщил депутат Государственной думы Николай Панков на встрече с педагогическим коллективом.

Депутат обсудил с учителями вопросы, связанные с работой учебного учреждения. Николай Панков отметил ту большую работу, которую делает коллектив для того, чтобы школа оставалась одной из лучших в районе, не только давая детям качественное образование, но и помогая развиваться как личность. В том числе работу по патриотическому воспитанию детей, изучению истории родного села, района.

- Это важный приоритет для спикера Госдумы Вячеслава Володина — чтобы и в городе, и в селе дети учились в хороших условиях и у лучших педагогов. Труд сельского учителя непростой, и об этом он всегда говорит открыто. Постоянно встречается с учителями, поднимает вопросы по оплате труда, обеспечению жильем, условиями для работы. Помогает с ремонтом и оснащением сельских школ, строительством школьных спорткомплексов. И задачи поддерживать село ставит перед депутатами, — подчеркнул Николай Панков.

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Разговор за чаем о проблемах сельской школы, по словам депутата, получился откровенным. Педагоги с гордостью рассказали и об успехах своих учеников. Они не только добиваются успехов в учебе, но и принимают активное участие в спортивной и культурной жизни района. Интересуются и историей родного края. Эта тема была одним из критериев конкурса «Лучший сельский учитель истории», который проводился по инициативе Николая Панкова. Преподаватель истории школы села Теликовка Галина Курякина заняла в нем второе место. После завершения конкурса совместная работа продолжается.

- Стать одним из победителей такого конкурса — это не только достижение одного учителя. Это показатель уровня всего педагогического коллектива. Учителя вашей школы всегда в числе победителей. У вас трудятся лучшие учителя истории, физкультуры, русского языка и литературы. Горжусь, что в сельской местности, в нашем Духовницком районе дети получают такое образование. В этом году школе исполнилось 50 лет, за эти годы она воспитала не одно поколение достойных людей. Новое оборудование кабинета истории поможет сделать уроки еще интересней и познавательней, — отметил Николай Панков.