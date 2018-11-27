2018-11-27T15:33:30+03:00
Недвижимость

На время отопсезона в Саратове созданы 20 дополнительных ремонтных бригад

Это позволит избежать форс-мажорных ситуаций
Тимур Гадеев
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На прошедшей встрече главы города Михаила Исаева и руководителя саратовского филиала ПАО «Т Плюс» Александра Шудегова мэр заявил, что к непредвиденным ситуациям в предстоящем отопительном сезоне администрация подготовилась заранее.

- Для того, чтобы избежать форс-мажоров во время аварий на теплосетях, таких как в прошлом году в Елшанке, мы создали дополнительно 20 оперативных ремонтных бригад, — сообщил Михаил Исаев.

На вопрос журналистов, каким будет следующая зима и ожидаются ли глобальные аварии, Михаил Исаев признался, что не знает.

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