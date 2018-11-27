В Саратове приговор конкурсному управляющему «Стройресурса» оставлен в силе

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-27T15:31:43+03:00

Его осудили за мошенничество с имуществом

Изменить размер текста: A A

В Саратовский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор Волжского райсуда в отношении бывшего конкурсного арбитражного управляющего ООО «Стройресурс» Дмитрия Миненкова и экс-директора этой организации Сергея Мазанова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе облсуда, ранее они были признаны виновными в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. 24 сентября их приговорили к пяти годам общего режима каждого и штрафу по 300 тыс. рублей.

Как было установлено, с 19 января 2015 по 23 июня 2016 года они по предварительному сговору с другими гражданами, которые до сих пор находятся в розыске, пытались приобрести недвижимость и земельный участок на Песчано-Уметской улице, 43. Имущество принадлежало ООО «МКБ-Лизинг».

При этом они использовали фиктивные документы о кредиторской задолженности ООО «Стройресурс». Таким образом злоумышленники пытались передать имущество в общую конкурсную массу и завладеть им.

Однако их деятельность была пресечена.

После решения суда защитники осужденных обжаловали приговор, считая преступление недоказанным. Саратовский областной суд согласился с мнением государственного обвинителя и оставил приговор Волжского суда в силе.