2018-11-27T15:02:09+03:00
Общество

Четыре промпредприятия Саратовской области получили призы на всероссийском конкурсе

Всего от региона подали восемь заявок
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Четыре промышленных предприятия Саратовской области стали лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

- В номинации «Промышленные товары для населения» выиграл ООО «СЭПО-ЗЭМ», представившее морозильник «Саратов-175». ООО «РЭМО-Технологии» дважды стало дипломантом, показав две ТВ-антенны, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Также лауреатами номинации «Продукция производственно-технического назначения» стали ПАО «Саратовский НПЗ» и ОАО «ЗМК». Предприятия предоставили зимнее дизельное топливо класса 1 ЕВРО экологического класса К5 и вагон-платформы для листового проката соответственно.

Всего от Саратовской области подавали восемь заявок.

Кроме того, на конкурсе почетными знаками наградили работников саратовских предприятий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Комаров вручил государственные награды жителям Приволжья
Саратовский гордеп организовала концерт ко Дню матери в Дачном поселке
Глава города Михаил Исаев оценил прохождение отопительного сезона
Зампредседателя Саратовской гордумы провела прием граждан в вузе
Порядок в доме и уход от реальности: МТС выяснила, что читали саратовцы в 2018 году
Глава саратовского филиала «Т Плюс»: Проблемы начала отопсезона не скажутся на зимнем периоде
«Саратовские авиалинии» просят бывших пассажиров писать претензии
Саратовские следователи ищут причины гибели семьи из пяти человек
В Саратов из Германии прислали посылку с амфетамином
В Саратове женщина подделала диплом по специальности «Бухучет»
Панков: Качественное сельское образование — один из приоритетов Вячеслава Володина
На время отопсезона в Саратове созданы 20 дополнительных ремонтных бригад
В Саратове приговор конкурсному управляющему «Стройресурса» оставлен в силе
Саратовец вонзил другу нож в живот за удар по сломанной руке
Саратовскую область ожидает мокрый снег и туман
Пьяный саратовец убил друга за долг в 600 рублей
Опубликовано видео задержания торговцев поддельным алкоголем из Саратова
Представители ООО «КВС» и АО «Управление отходами» провели прием
Теплосети Саратова планируют отдать в концессию на четверть века
Академия театральных художеств покажет в Саратове свой спектакль
Михаил Исаев призвал открыто обсудить проблему срыва начала отопсезона в Саратове
Школьники Пугачевского района возложили цветы к братской могиле чапаевцев