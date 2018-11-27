Четыре промпредприятия Саратовской области получили призы на всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-27T15:02:09+03:00

Всего от региона подали восемь заявок

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Четыре промышленных предприятия Саратовской области стали лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

- В номинации «Промышленные товары для населения» выиграл ООО «СЭПО-ЗЭМ», представившее морозильник «Саратов-175». ООО «РЭМО-Технологии» дважды стало дипломантом, показав две ТВ-антенны, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Также лауреатами номинации «Продукция производственно-технического назначения» стали ПАО «Саратовский НПЗ» и ОАО «ЗМК». Предприятия предоставили зимнее дизельное топливо класса 1 ЕВРО экологического класса К5 и вагон-платформы для листового проката соответственно.

Всего от Саратовской области подавали восемь заявок.

Кроме того, на конкурсе почетными знаками наградили работников саратовских предприятий.