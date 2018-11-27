Саратовец вонзил другу нож в живот за удар по сломанной руке

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-27T15:29:16+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего саратовца. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

- По версии правоохранителей, 26 августа 2018 года юноша распивал спиртное с друзьями на одной из автостоянок Ленинского района. Между двумя приятелями завязалась драка. Их поспешили разнять двое парней, в числе которых был и подсудимый. В потасовке 26-летний юноша ударил его по сломанной руке, из-за этого подросток достал из кармана нож и ранил в живот обидчика, после чего поспешил скрыться с места событий, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Свидетели потасовки вызвали полицию и «скорую помощь».

Через день после случившегося злоумышленник явился в участок с повинной.

В отношении молодого человека заведено уголовное дело, которое уже передано для рассмотрения в суд.