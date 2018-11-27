Саратовец вонзил другу нож в живот за удар по сломанной руке
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего саратовца. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.
- По версии правоохранителей, 26 августа 2018 года юноша распивал спиртное с друзьями на одной из автостоянок Ленинского района. Между двумя приятелями завязалась драка. Их поспешили разнять двое парней, в числе которых был и подсудимый. В потасовке 26-летний юноша ударил его по сломанной руке, из-за этого подросток достал из кармана нож и ранил в живот обидчика, после чего поспешил скрыться с места событий, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Свидетели потасовки вызвали полицию и «скорую помощь».
Через день после случившегося злоумышленник явился в участок с повинной.
В отношении молодого человека заведено уголовное дело, которое уже передано для рассмотрения в суд.