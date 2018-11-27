Пьяный саратовец убил друга за долг в 600 рублей

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-27T15:25:20+03:00

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Следователи Ленинского района закончили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего саратовца за убийство друга по неосторожности.

- По версии следствия, 20 сентября 2018 года двое мужчин подрались во дворе одного из домов на улице Лебедева-Кумача из-за долга в 600 рублей. Поскольку деньги 43-летний саратовец вернуть не мог, приятель начал бить его, в том числе по голове. Когда мужчина уже упал на асфальт, тот еще несколько раз стукнул его и поспешил скрыться с места событий, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Потерпевшего обнаружила его супруга, которая вызвала «скорую». Приехавшие врачи констатировали смерть мужчины.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что он умер из-за тупой травмы головы.

Злоумышленник признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.