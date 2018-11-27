2018-11-27T14:58:59+03:00
Происшествия

Опубликовано видео задержания торговцев поддельным алкоголем из Саратова

Их задержали в момент выгрузки бутылок в Новоузенске
Дарья Вострикова
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В Новоузенске полицейские задержали мужчин, которые торговали поддельным алкоголем.

- Предполагаемый организатор продажи контрафакта, 58-летний саратовец, поставлял спиртное в гараж одного из частных домов на улице Смоловика города Новоузенска. Стражи порядка задержали двоих грузчиков, водителя и хозяйку дома во время разгрузки алкоголя. Выяснилось, что еще часть спиртного находилась на складах Ленинского района Саратова, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

Всего из незаконного оборота изъяли более 30 тыс. литров немаркированной продукции на общую сумму более 9,5 млн рублей.

В отношении торговцев заведено уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы с выплатой 1 млн рублей штрафа.

Алкоголь в Новоузенске.

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