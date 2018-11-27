2018-11-27T14:29:48+03:00
Недвижимость

Теплосети Саратова планируют отдать в концессию на четверть века

Сейчас коммуникации изношены на 60–100%
Тимур Гадеев
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На совещании в мэрии по вопросам отопсезона было отмечено, что многочисленные сбои в системе отопления помогли вскрыть неизвестные до этого проблемы.

- Сегодня уже очевидно, что те коммуникации, которые проложены от труб крупного диаметра к домам, изношены на 60–100%, — заявил глава города Михаил Исаев. — К тому же мы до сих пор не разобрались по нашим теплосетям. Многие из них не имеют хозяев.

Было также отмечено, что сейчас в городе система теплоснабжения работает в штатном режиме. Однако вопрос о ремонте саратовских теплосетей внесен в городскую инвестиционную программу, то есть передан в концессию ориентировочно на 25 лет.

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