Академия театральных художеств покажет в Саратове свой спектакль
В декабре в Саратове покажут спектакль «Карта мира» с участием актеров Академии театральных художеств из Москвы и Саратова.
Премьера этого спектакля пройдет в Москве 30 ноября. Автор пьесы, по которой поставили спектакль, — Хуан Майорга. Спектакли по его пьесам поставлены в 30 странах и переведены на 20 языков.
Спектакль «Карта мира» первой взялась поставить АТХ, она это сделает к 30-летнему юбилею.
Проект организован театром ATX в сотрудничестве с «Класс-центром» и Институтом Сервантеса в Москве при официальной поддержке министерства культуры Саратовской области.
Театралы Саратова смогут увидеть спектакль 12 декабря в «Театральном зале» саратовской городской консерватории и 13-14 декабря в зале социально-экономического института.
Билеты можно приобрести в кассах консерватории, в театральных кассах «Детского мира» и других, а также электронным способом через сайт.