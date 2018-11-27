2018-11-27T13:58:43+03:00
Звезды

Академия театральных художеств покажет в Саратове свой спектакль

Автор пьесы, по которой сделали постановку, — Хуан Майорга
Ольга Муравлёва
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В декабре в Саратове покажут спектакль «Карта мира» с участием актеров Академии театральных художеств из Москвы и Саратова.

Премьера этого спектакля пройдет в Москве 30 ноября. Автор пьесы, по которой поставили спектакль, — Хуан Майорга. Спектакли по его пьесам поставлены в 30 странах и переведены на 20 языков.

Спектакль «Карта мира» первой взялась поставить АТХ, она это сделает к 30-летнему юбилею.

Проект организован театром ATX в сотрудничестве с «Класс-центром» и Институтом Сервантеса в Москве при официальной поддержке министерства культуры Саратовской области.

Театралы Саратова смогут увидеть спектакль 12 декабря в «Театральном зале» саратовской городской консерватории и 13-14 декабря в зале социально-экономического института.

Билеты можно приобрести в кассах консерватории, в театральных кассах «Детского мира» и других, а также электронным способом через сайт.

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