Михаил Исаев призвал открыто обсудить проблему срыва начала отопсезона в Саратове

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-27T14:13:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В саратовской администрации проходит встреча главы города Михаила Исаева, директора филиала ПАО «Т Плюс» Александра Шудегова с журналистами.

- В начале отопсезона действительно произошел сбой, — напомнил глава города Михаил Исаев.

Он призвал обсуждать эту тему открыто.

- Действительно, из-за возникших проблем на квартальных сетях без тепла остались 170 домов, — признал Александр Шудегов. — Для устранения неполадок мы пригласили ремонтные бригады из Самары и Пензы. Таким образом, в ремонте участвовали 170 человек и 50 единиц техники.

Окончательно в зимний режим компания вошла 26 октября.