Михаил Исаев призвал открыто обсудить проблему срыва начала отопсезона в Саратове
Для ремонта тепловых сетей пришлось приглашать специалистов из Самары и Пензы
.Фото: Тимур Гадеев
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В саратовской администрации проходит встреча главы города Михаила Исаева, директора филиала ПАО «Т Плюс» Александра Шудегова с журналистами.
- В начале отопсезона действительно произошел сбой, — напомнил глава города Михаил Исаев.
Он призвал обсуждать эту тему открыто.
- Действительно, из-за возникших проблем на квартальных сетях без тепла остались 170 домов, — признал Александр Шудегов. — Для устранения неполадок мы пригласили ремонтные бригады из Самары и Пензы. Таким образом, в ремонте участвовали 170 человек и 50 единиц техники.
Окончательно в зимний режим компания вошла 26 октября.