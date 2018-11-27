2018-11-27T13:31:10+03:00
Общество

Суд обязал владельцев снести 16 незаконных построек в Саратове

Некоторые хозяева сносили самострой до принуждения приставами
Дарья Вострикова
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В Саратовской области за 26 ноября было снесено 16 незаконных построек. Сделать это должников обязал суд.

- Работа по сносу самостроев ведется городской администрацией вместе с УФССП Саратовской области. Некоторые хозяева снесли постройки самостоятельно, еще до применения мер судебных приставов. Теперь площадка с навесом и блоками на пересечении улицы Лунная и Торгового проезда, а также гаражи в Ленинском районе не мешают жителям, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Незаконно занятые земли будут продолжать возвращать городу.

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