Жителя Энгельса дважды обокрали в гостях

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-27T13:32:53+03:00

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В полицию 22 ноября обратился житель Энгельса с заявлением о краже.

- По словам мужчины, он гостил у своих товарищей, проживающих в одном из домов на улице 148-й Черниговской дивизии с 22 октября по 5 ноября. Потерпевший дважды стал жертвой воровства, — рассказали «КП-Саратов» в региональном МВД.

В общей сложности у гражданина украли 2,6 тыс. рублей. Вчера, 26 ноября, полиция установила, что к преступлению причастен 22-летний местный житель, который уже находится под следствием.

В отношении парня заведено уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить, как все происходило.