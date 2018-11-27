2018-11-27T13:29:31+03:00
Общество

Усилиями Аткарской прокуратуры ликвидированы две свалки в селе Ершовка

Администрация задумалась об уборке мусора после внесенного представления
Дарья Вострикова
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Прокуратура обязала администрацию Ершовского муниципального образования Аткарского района устранить две несанкционированные свалки в деревне Ершовка.

- Одна из гор мусора расположилась около образовательного учреждения. Общая площадь загрязнений составила 100 кв. м, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Внесенное межрайонным надзорным ведомством представление заставило администрацию убрать свалки.

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