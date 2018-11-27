Пьяный пенсионер на легковушке улетел в кювет и угробил друга

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-27T13:23:46+03:00

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Пенсионер из Лысых Гор признан виновным в том, что сел пьяным за рулем и нарушил ПДД, из-за чего умер его друг.

- Установлено, что вечером 18 декабря 2017 года 67-летний водитель ВАЗ-21074 вел авто в пьяном состоянии. Еще в салоне был его 54-летний друг. Ослепленный фарами встречной машины, мужчина не справился с управлением и улетел в кювет. Из-за полученных травм пассажир легковушки умер, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Теперь водитель отправится на два с половиной года в колонию-поселение. Еще три года ему нельзя будет садиться за руль.