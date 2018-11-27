Балтайский район остался без главы

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-27T12:38:43+03:00

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В Балтайском районе Саратовской области сегодня, 27 ноября, на заседании местных депутатов приняли отставку главы района Сергея Скворцова. Занимаемую должность он покинул по собственному желанию.

- Исполнять его обязанности будет Александр Грунов, ранее возглавлявший районное Собрание, — сообщили «КП-Саратов» в региональном правительстве.

Министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, также присутствовавший на заседании, поблагодарил экс-главу за многолетний труд и профессионализм и пожелал успехов на новой работе.

Конкурс на должность главы Балтайского района состоится 21 декабря.