2018-11-27T12:40:52+03:00
Недвижимость

Новая мусоровывозящая техника приступит к работе в Саратове в ближайшую ночь

Закуплено также 640 новых контейнеров для Волжского района
Тимур Гадеев
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Новая техника для уборки мусораНовая техника для уборки мусораФото: Тимур Гадеев
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Региональный оператор АО «Управления отходами» для обслуживания Волжского района Саратова приобрел десять грузовых единиц мусоровывозящей техники.

- Мы закупили четыре «КамАЗа», два МАЗа и четыре небольших мусоровоза для проезда в узких дворах, так называемые «Фоксики», — рассказал «КП-Саратов» Михаил Андреев, директор Регионального оператора Саратовской области филиала АО «Управление отходами».

Напомним, после расторжения контракта с питерским подрядчиком «Гарант Плюс» вывоз мусора и сортировку будет осуществляться силами Регоператора. Новые машины приступят к работе уже сегодня ночью. Кроме того, для обслуживания жителей Волжского района закуплено 640 новых контейнеров.

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