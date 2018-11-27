2018-11-27T12:52:06+03:00
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли в закусочной Заводского района

Девочку искала полиция и Росгвардия
Дарья Вострикова
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Вчера, 26 ноября, около 20:00, жительница Заводского района сообщила в полицию о пропаже 14-летней дочери.

- По словам женщины, ее ребенок ушел в 7:30 утра в школу и с тех пор не возвращался. Мобильный телефон подростка не отвечал. Наряды Росгвардии и полиции отправились на поиски пропавшей девочки. Вскоре старший сержант Владимир Поспелов и старший прапорщик Виталий Заварзин нашли беглянку, — рассказали «КП-Саратов» в управлении.

Похожую по приметам девочку обнаружили в павильоне быстрого питания в районе 16-го квартала. Подоспевшие сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних забрали ребенка и доставили ее родителям.

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