2018-11-27T16:54:31+03:00
Общество

Саратовский гордеп организовала концерт ко Дню матери в Дачном поселке

После мероприятия она вручила многодетным матерям подарки
Екатерина Семенова
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В пятницу, 23 ноября, депутат Саратовской гордумы Наталия Груколенко организовала концерт, посвященный Дню матери. Мероприятие прошло в школе №69 поселка Дачный.

Для гостей в актовом зале учреждения выступали воспитанники детского сада №208, ученики школы №69 и музыкальной школы №22 поселка Жасминный.

После концерта многодетные матери получили подарки от депутата.

- Самое прекрасное слово на земле — мама. Сколько в этом слове любви, тепла и нежности! Мама – самый важный человек в жизни каждого из нас, наш ангел-хранитель. И сколько бы тебе ни было лет, пять или пятьдесят, тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд, ее добрый совет. Милые мамы, спасибо вам за прекрасное воспитание детей и тепло домашнего очага! Пусть вам воздастся за вашу доброту, терпение и любовь, пусть ваши дети растут здоровыми, счастливыми, талантливыми и любящими, пусть вас всегда окружает их забота и внимание! — поздравила участников мероприятия Наталия Груколенко.

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