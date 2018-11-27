Саратовский спортсмен Андрей Живаев борется за Национальную спортивную премию
Саратовцам представился последний шанс проголосовать за своего земляка — спортсмена Андрея Живаева.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, сегодня — последний день голосования за звание «Лучший спортсмен» Национальной спортивной премии 2018.
Андрей Живаев, воспитанник областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы, номинирован на премию «Преодоление».
Он — заслуженный мастер спорта России, победитель и призер (восемь золотых и одна серебряная медали, шесть новых мировых рекордов, один рекорд соревнований) XXIII летних Сурдлимпийских играх в Самсуне (Турция), многократный чемпион Европы 2018 года (восемь золотых медалей), многократный чемпион России по плаванию среди глухих 2017-2018 годов.
Голосовать за Андрей Живаева можно по ссылке.