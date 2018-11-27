2018-11-27T11:46:25+03:00
Недвижимость

Саратовские мусороперевозчики жалуются на поджигателей контейнеров

Рекордсменом по поджогам стал Вольский район
Тимур Гадеев
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Руководители Регионального оператора АО «Управление отходами» заявили, что участились случаи поджогов мусорных контейнеров по всей Саратовской области.

- Так, только в Октябрьском районе за прошедшие три месяца сожгли 20 баков. А рекордсменом по всей области является Вольский район, где за 100 дней умудрились сжечь 50 контейнеров, — рассказал КП-Саратов Михаил Андреев, директор Регионального оператора Саратовской области.

Убытки от поджогов несут подрядчики. К примеру, один новый бак стоит до 14 тыс. рублей.

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