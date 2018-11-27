В пользу КВС взыскано 4,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-27T11:49:02+03:00

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«Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают работу по взысканию дебиторской задолженности. Компания обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с исками к ООО «Центр коммунального обслуживания «Ресурс» и ООО «Сторожевская коммунальная компания» ввиду ненадлежащего исполнения обязательств по своевременной и полной оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

Постановлением администрации Саратова «Концессии водоснабжения — Саратов» наделены статусом гарантирующего поставщика коммунального ресурса для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Между указанными организациями и ООО «КВС» заключены договоры на оказание соответствующих коммунальных услуг, согласно которым ответчики обязуются оплачивать отпущенную питьевую воду и сброшенные сточные воды в объеме и сроки, предусмотренные законодательством.

Факт оказания истцом коммунальных услуг и наличие задолженности организаций по договорам холодного водоснабжения и водоотведения подтверждены материалами дела. Арбитражный суд Саратовской области исковые требования ООО «КВС» удовлетворил, взыскал с ООО «Центр коммунального обслуживания «Ресурс» и ООО «Сторожевская коммунальная компания» задолженность на общую сумму 4,5 млн рублей.