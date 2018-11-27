Саратовский сельхозпроизводитель продавал зерно без документов
Его оштрафовали на 10 тыс. рублей
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Прокуратура Саратовского района провела проверку на предприятии ООО «Горское». Компания выращивает зерно, семена масличных культур и другое.
- ООО не предоставило полного пакета документов о безопасности и качестве пшеницы и подсолнечника, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
В отношении директора компании возбудили административное дело. Управление Россельхознадзора по Саратовской области обязало виновника выплатить 10 тыс. рублей штрафа.