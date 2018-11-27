2018-11-27T12:30:02+03:00
Общество

Регоператор расторг контракт с саратовским подрядчиком

Работу «Гарант плюс» будет выполнять Региональный оператор
Тимур Гадеев
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Брифинг по итогам 100 прошедших дней работыБрифинг по итогам 100 прошедших дней работыФото: Тимур Гадеев
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Сегодня, 27 ноября, в офисе Регионального оператора Саратовской области по обращению с отходами состоялся брифинг по итогам прошедших 100 дней работы.

Руководство компании заявило, что с сегодняшнего дня расторгает контракт с одним из основных своих подрядчиков — компанией «Гарант Плюс».

- Их работу с сегодняшнего дня будем выполнять мы, — рассказал Михаил Андреев, директор Регионального оператора Саратовской области АО «Управление отходами». — Если раньше петербургская компания, имевшая четыре машины, не справлялась с вывозом мусора с Волжского района — мы привлекали дополнительную технику. Однако теперь мы будем задействовать десять своих машин. Причем все новые.

Кроме того, руководство Регоператора расторгло контракт с балаковским мусороперевозчиком ИП Огарёв.

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