Регоператор расторг контракт с саратовским подрядчиком

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-27T12:30:02+03:00

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Сегодня, 27 ноября, в офисе Регионального оператора Саратовской области по обращению с отходами состоялся брифинг по итогам прошедших 100 дней работы.

Руководство компании заявило, что с сегодняшнего дня расторгает контракт с одним из основных своих подрядчиков — компанией «Гарант Плюс».

- Их работу с сегодняшнего дня будем выполнять мы, — рассказал Михаил Андреев, директор Регионального оператора Саратовской области АО «Управление отходами». — Если раньше петербургская компания, имевшая четыре машины, не справлялась с вывозом мусора с Волжского района — мы привлекали дополнительную технику. Однако теперь мы будем задействовать десять своих машин. Причем все новые.

Кроме того, руководство Регоператора расторгло контракт с балаковским мусороперевозчиком ИП Огарёв.