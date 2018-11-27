В Саратовской области водитель сбил пенсионерку и сбежал

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-27T10:37:52+03:00

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В селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района Саратовской области вчера вечером, 26 ноября, сбили пенсионерку.

- Около 20:00 у дома №11 по улице Ленина 73-летняя женщина переходила дорогу около пешеходного перехода, когда на нее наехал неизвестный водитель, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

Пострадавшая получила незначительные травмы, ее скоро отпустили из медучреждения.

Полицейские же нашли 20-летнего водителя Daewoo Nexia, которого и подозревают в этом преступлении.