2018-11-27T10:31:48+03:00
Происшествия

На саратовской трассе ВАЗ протаранил иномарку и «Газель»

Троих пострадавших госпитализировали
Ольга Муравлёва
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Вчера вечером, 26 ноября, на 386-м км дороги СызраньВолгоград в Красноармейском районе случилась тройная авария с пострадавшими.

- Предполагается, что 53-летний водитель ВАЗ-21074 выехал в 23:45 на встречку и врезался в движущийся Volkswagen Polo, за рулем которого был 43-летний мужчина, а после протаранил ГАЗ-2705, который вел 46-летний шофер, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В ДТП пострадали водитель «семерки», 55-летний пассажир и 23-летняя девушка оттуда же, их госпитализировали.

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