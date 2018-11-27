На саратовской трассе ВАЗ протаранил иномарку и «Газель»

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-27T10:31:48+03:00

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Вчера вечером, 26 ноября, на 386-м км дороги Сызрань — Волгоград в Красноармейском районе случилась тройная авария с пострадавшими.

- Предполагается, что 53-летний водитель ВАЗ-21074 выехал в 23:45 на встречку и врезался в движущийся Volkswagen Polo, за рулем которого был 43-летний мужчина, а после протаранил ГАЗ-2705, который вел 46-летний шофер, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В ДТП пострадали водитель «семерки», 55-летний пассажир и 23-летняя девушка оттуда же, их госпитализировали.