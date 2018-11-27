Панков: Минздрав может снять онкоцентр с финансирования

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-27T11:29:42+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов». В нем он затронул тему строительства онкологического центра.

- В ночь пришла плохая весть. Она вновь заставляет говорить правду о нежелании или даже диверсии со стороны ряда чиновников. По данным Минздрава России еще не поданы документы на строительство онкологического центра. По словам председателя комитета по здравоохранению Госдумы Морозова, минздрав может снять объект с финансирования.

Заниматься этим объектом, понимая значимость для области, Володин поручил Морозову. Снятие объекта стоимостью 4 млрд 100 тыс. рублей — это огромная потеря. Во-первых, для лечения и оздоровления больных. Во-вторых, потеря рабочих мест. В-третьих, снижение инвестиционной привлекательности. За каждым решением стоит ответственность конкретного чиновника. Здесь зампред Правительства области Гречушкина отвечает за все социальные объекты. При отсутствии документации и заявки по такого рода проектам и срыве строительства уверен — справедливо требовать отставки Гречушкиной. И не надо сваливать ответственность на министров, они должны лечить, учить, заниматься социальными услугами. А дело зампреда — грамотно организовать работу социального блока и отвечать за нее.

С фамилией бывшего главы Дергачевского района Гречушкиной в последнее время связано много скандальных историй. То прокуратура ей вменяет превышение полномочий по волейбольному женскому клубу «Протон». То наоборот, по должности имея возможность защищать наше культурное наследие, мы не слышим ни слова в защиту памятников истории. Вчера в Вольске на мельница купца Меркульева высказал мнение и слабой работе минкульта области. Общественники дали информацию, что охрана объектов культурного наследия выведена из ведения минкульта и находится в подчинении у Гречушкиной. Видно, ее позиция молчать и по складам Рейнеке, и по Падам, и по дому Яхимовича, и по мельнице. А сваливать все на министров — это ее удобная позиция. Все бы ничего, но только зампреду уже пора взять на себя ответственность. А пока научились только говорить, что власть никому не обязана. Никогда не думал, что за такое короткое время работы можно набрать столько негатива от людей, — написал Николай Панков.