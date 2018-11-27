2018-11-27T10:16:23+03:00
Происшествия

Экс-начальник саратовских пожарных обманул подчиненных на 340 тыс. рублей

Он попросил их отдать премии на нужды отряда, а забрал деньги себе
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области осудили бывшего сотрудника пожарной службы — 48-летнего Сергея Байкова. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере.

- С 15 по 30 декабря 2016 года мужчина был начальником одного из отрядов ФГКУ Федеральная противопожарная служба по Саратовской области и знал, что скоро восьми его подчиненным выплатят премии. Он сказал им, что деньги нужно будет передать руководству для оплаты нужд отряда. Сотрудники отдали деньги злоумышленники. Байков же потратил 340 тыс. рублей по своему усмотрению, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Уголовное дело следователи возбудили по материалам из УФСб России по Саратовской области.

Злоумышленник признал свою вину и возместил потерпевшим причиненный ущерб.

Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также назначил выплатить 40 тыс. рублей штрафа.

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