Дело об убийстве по неосторожности у отеля на Камской передано в суд
В Ленинском районе Саратова в суд направлено уголовное дело по факту убийства по неосторожности.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 23-летний мужчина.
Следствие считает, что преступление было совершено в ночь с 3 на 4 августа. Компания мужчин отмечала день рождения в банкетном зале отеля на Камской. На выходе они встретили трех молодых людей, у одного из которых гражданин попросил зажигалку.
Парни ответили отказом в грубой форме, между двумя компаниями завязалась ссора. 23-летний молодой человек ударил 50-летнего мужчину по голове, тот упал и ударился о землю. Приехавшие врачи «скорой помощи» увезли его в больницу, где он скончался.
Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием в мозг.