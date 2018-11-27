2018-11-27T10:20:32+03:00
Происшествия

Дело об убийстве по неосторожности у отеля на Камской передано в суд

На скамье подсудимых оказался 23-летний парень
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова в суд направлено уголовное дело по факту убийства по неосторожности.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 23-летний мужчина.

Следствие считает, что преступление было совершено в ночь с 3 на 4 августа. Компания мужчин отмечала день рождения в банкетном зале отеля на Камской. На выходе они встретили трех молодых людей, у одного из которых гражданин попросил зажигалку.

Парни ответили отказом в грубой форме, между двумя компаниями завязалась ссора. 23-летний молодой человек ударил 50-летнего мужчину по голове, тот упал и ударился о землю. Приехавшие врачи «скорой помощи» увезли его в больницу, где он скончался.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием в мозг.

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