ГИБДД предупреждает водителей Саратова о сильном снегопаде

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-27T09:49:07+03:00

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ГИБДД по Саратовской области предупреждает участников дорожного движения о сильном снегопаде.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, обильные осадки ожидаются во второй половине дня.

В связи с этим водителей просят быть внимательнее, не превышать скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров.

Кроме того, не следует ездить на автомобилях на летней резине.

Пешеходам рекомендуется не перебегать проезжую часть, а также иметь на одежде светоотражающие элементы.