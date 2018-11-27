ГИБДД предупреждает водителей Саратова о сильном снегопаде
Осадки начнутся после обеда
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ГИБДД по Саратовской области предупреждает участников дорожного движения о сильном снегопаде.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, обильные осадки ожидаются во второй половине дня.
В связи с этим водителей просят быть внимательнее, не превышать скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров.
Кроме того, не следует ездить на автомобилях на летней резине.
Пешеходам рекомендуется не перебегать проезжую часть, а также иметь на одежде светоотражающие элементы.