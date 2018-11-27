2018-11-27T09:49:07+03:00
Общество

ГИБДД предупреждает водителей Саратова о сильном снегопаде

Осадки начнутся после обеда
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

ГИБДД по Саратовской области предупреждает участников дорожного движения о сильном снегопаде.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, обильные осадки ожидаются во второй половине дня.

В связи с этим водителей просят быть внимательнее, не превышать скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров.

Кроме того, не следует ездить на автомобилях на летней резине.

Пешеходам рекомендуется не перебегать проезжую часть, а также иметь на одежде светоотражающие элементы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный пенсионер на легковушке улетел в кювет и угробил друга
Ленинский район до конца дня остался без воды
Балтайский район остался без главы
Новая мусоровывозящая техника приступит к работе в Саратове в ближайшую ночь
Пропавшую школьницу нашли в закусочной Заводского района
В Саратове убийца собутыльника заявил, что свидетели его оклеветали
Саратовский гордеп встретился с жителями Заводского района
Саратовский спортсмен Андрей Живаев борется за Национальную спортивную премию
Саратовские мусороперевозчики жалуются на поджигателей контейнеров
В пользу КВС взыскано 4,5 млн рублей
Саратовский сельхозпроизводитель продавал зерно без документов
На трассе Саратов — Усть-Курдюм внедорожник влетел в Opel Insignia
Регоператор расторг контракт с саратовским подрядчиком
В Саратовской области водитель сбил пенсионерку и сбежал
На саратовской трассе ВАЗ протаранил иномарку и «Газель»
Панков: Минздрав может снять онкоцентр с финансирования
Экс-начальник саратовских пожарных обманул подчиненных на 340 тыс. рублей