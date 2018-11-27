2018-11-27T09:03:20+03:00
Происшествия

В Саратове автоворы вскрыли семь автомобилей за ночь

Полиция задержала похитителей с семью АКБ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кировском районе Саратова 26 ноября сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали похитителей аккумуляторов.

Ночью у дома №46в по улице 1-й Пугачевский поселок задержаны двое 19-летних парней, один из которых уже был ранее судим за кражу.

У них при себе оказалось семь аккумуляторных батарей.

Воришки признались, что украли их за одну ночь из разных авто на улицах Саратова. Правоохранители опубликовали список пострадавших машин:

- в 01:00 у дома по улице Техническая из ВАЗ-2112 вынули АКБ «Весту»;

- в 01:10 у дома по улице Техническая из ВАЗ-2109 украли АКБ «Кобальт»;

- в 01:20 на улице Артиллерийская из ВАЗ-2110 вынули АКБ «Мутлу»;

- в 01:40 с улицы Техническая из ВАЗ-2110 украли АКБ «Энерджайзер»;

- в 01:35 с той же улицы из ВАЗ-2111, вытащили АКБ «Густон»;

- той же ночью у дома №4 по улице Осипова из ВАЗ-21115 унесли АКБ «Актех»;

- из ВАЗ-21102 на Технической пропала еще одна АКБ.

В отношении автоворов возбуждено уголовное дело о краже, они задержаны и уже дали признательные показания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Усилиями Аткарской прокуратуры ликвидированы две свалки в селе Ершовка
Пьяный пенсионер на легковушке улетел в кювет и угробил друга
Ленинский район до конца дня остался без воды
Балтайский район остался без главы
Новая мусоровывозящая техника приступит к работе в Саратове в ближайшую ночь
Пропавшую школьницу нашли в закусочной Заводского района
В Саратове убийца собутыльника заявил, что свидетели его оклеветали
Саратовский гордеп встретился с жителями Заводского района
Саратовский спортсмен Андрей Живаев борется за Национальную спортивную премию
Саратовские мусороперевозчики жалуются на поджигателей контейнеров
В пользу КВС взыскано 4,5 млн рублей
Саратовский сельхозпроизводитель продавал зерно без документов
На трассе Саратов — Усть-Курдюм внедорожник влетел в Opel Insignia
Регоператор расторг контракт с саратовским подрядчиком
В Саратовской области водитель сбил пенсионерку и сбежал
На саратовской трассе ВАЗ протаранил иномарку и «Газель»
Панков: Минздрав может снять онкоцентр с финансирования
Экс-начальник саратовских пожарных обманул подчиненных на 340 тыс. рублей