В Саратове автоворы вскрыли семь автомобилей за ночь

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-27T09:03:20+03:00

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В Кировском районе Саратова 26 ноября сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали похитителей аккумуляторов.

Ночью у дома №46в по улице 1-й Пугачевский поселок задержаны двое 19-летних парней, один из которых уже был ранее судим за кражу.

У них при себе оказалось семь аккумуляторных батарей.

Воришки признались, что украли их за одну ночь из разных авто на улицах Саратова. Правоохранители опубликовали список пострадавших машин:

- в 01:00 у дома по улице Техническая из ВАЗ-2112 вынули АКБ «Весту»;

- в 01:10 у дома по улице Техническая из ВАЗ-2109 украли АКБ «Кобальт»;

- в 01:20 на улице Артиллерийская из ВАЗ-2110 вынули АКБ «Мутлу»;

- в 01:40 с улицы Техническая из ВАЗ-2110 украли АКБ «Энерджайзер»;

- в 01:35 с той же улицы из ВАЗ-2111, вытащили АКБ «Густон»;

- той же ночью у дома №4 по улице Осипова из ВАЗ-21115 унесли АКБ «Актех»;

- из ВАЗ-21102 на Технической пропала еще одна АКБ.

В отношении автоворов возбуждено уголовное дело о краже, они задержаны и уже дали признательные показания.