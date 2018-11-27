«ЭнергосбыТ Плюс» направил уведомления о задолженности 1,5 тыс. неплательщикам

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-27T08:59:05+03:00

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Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» уведомил 1,5 тыс. должников о взыскании долгов в судебном порядке за тепло и горячую воду. В их числе собственники нежилых помещений, владельцы магазинов, организаций, предприятий и иных форм бизнеса в Саратове, которые задолжали энергетикам в общей сумме свыше 30 млн рублей.

Перечень неплательщиков сформирован из клиентов компании, которые нарушают договорные обязательства по оплате теплоресурсов, а также имеют просроченные платежи. Должникам указали на наличие просроченной дебиторской задолженности и намерении энергетиков взыскать ее в судебном порядке. Помимо основного долга адресаты должны будут погасить и проценты за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Рассылка уведомлений была проведена в рамках реализуемой саратовским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» акции «Внимание, должник!». Она направлена на клиентов, которые имеют задолженность за тепло и не намерены урегулировать ее в досудебном порядке. Энергетики предупреждают, что после обращения в суд неплательщики будут обязаны погасить долг, а также все судебные издержки и пени.