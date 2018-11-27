Николай Панков встретится с учителями сельской школы в Духовницком районе

СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-27T08:57:36+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков продолжает работу в рамках региональной недели. Сегодня он встречается с жителями Духовницкого района

Депутат обсудит с коллективом школы села Теликовка вопросы, связанные с работой учебного учреждения и техническим оснащением кабинета истории.

- Горжусь, что в сельских школах в моем Духовницком районе преподают учителя высочайшего уровня. В этом году у школы села Теликовка юбилей, ей исполнилось 50 лет. За эти годы она воспитала тысячи замечательных людей, которые благодаря полученным здесь знаниям смогли продолжить образование, получить хорошие профессии, работать на благо области и страны. Современная система образования требует и хорошего технического оснащения. Многие школьники интересуются историей родного края, обсудим, как сделать уроки более интересными и познавательными, — отметил Николай Панков.