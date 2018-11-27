2018-11-27T08:55:41+03:00
Происшествия

Жителей дома на Чернышевского неделю заливает фекалиями

Из-за засора канализация затапливает цокольный этаж
Екатерина Семенова
Поделиться:

Дом на Чернышевского в Саратове заливает из-за засорившейся канализации.

Изменить размер текста:

Фото 2GIS

Фото 2GIS

Жители дома №106 по улице Чернышевского в Саратове бьют тревогу — им уже неделю приходится жить в нечистотах.

- Уже семь дней нет холодной воды в связи с засором канализации или обрушением, завалом колодца (причины нам точно не названы), — рассказали жильцы дома в соцсетях.

Ситуация дошла до того, что фекалии затопили ванную комнату и грозят залить весь цокольный этаж, где проживают несколько семей с детьми.

- Живущие там не имеют возможности искупаться, приготовить еды, сходить в туалет. Все семь дней мы обрываем звонками телефоны администрации и управляющей компании, результатов нет! — заявил автор поста в группе «Саратов онлайн».

При этом канализация продолжает заполняться, так как жители других подъездов и владельцы заведения, расположенного в этом же доме, продолжают спускать воду и сливать отходы.

Дом на Чернышевского в Саратове заливает из-за засорившейся канализации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Усилиями Аткарской прокуратуры ликвидированы две свалки в селе Ершовка
Пьяный пенсионер на легковушке улетел в кювет и угробил друга
Ленинский район до конца дня остался без воды
Балтайский район остался без главы
Новая мусоровывозящая техника приступит к работе в Саратове в ближайшую ночь
Пропавшую школьницу нашли в закусочной Заводского района
В Саратове убийца собутыльника заявил, что свидетели его оклеветали
Саратовский гордеп встретился с жителями Заводского района
Саратовский спортсмен Андрей Живаев борется за Национальную спортивную премию
Саратовские мусороперевозчики жалуются на поджигателей контейнеров
В пользу КВС взыскано 4,5 млн рублей
Саратовский сельхозпроизводитель продавал зерно без документов
На трассе Саратов — Усть-Курдюм внедорожник влетел в Opel Insignia
Регоператор расторг контракт с саратовским подрядчиком
В Саратовской области водитель сбил пенсионерку и сбежал
На саратовской трассе ВАЗ протаранил иномарку и «Газель»
Панков: Минздрав может снять онкоцентр с финансирования
Экс-начальник саратовских пожарных обманул подчиненных на 340 тыс. рублей