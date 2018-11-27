Жителей дома на Чернышевского неделю заливает фекалиями

СЕГОДНЯ 08:41 2018-11-27T08:55:41+03:00

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Фото 2GIS

Жители дома №106 по улице Чернышевского в Саратове бьют тревогу — им уже неделю приходится жить в нечистотах.

- Уже семь дней нет холодной воды в связи с засором канализации или обрушением, завалом колодца (причины нам точно не названы), — рассказали жильцы дома в соцсетях.

Ситуация дошла до того, что фекалии затопили ванную комнату и грозят залить весь цокольный этаж, где проживают несколько семей с детьми.

- Живущие там не имеют возможности искупаться, приготовить еды, сходить в туалет. Все семь дней мы обрываем звонками телефоны администрации и управляющей компании, результатов нет! — заявил автор поста в группе «Саратов онлайн».

При этом канализация продолжает заполняться, так как жители других подъездов и владельцы заведения, расположенного в этом же доме, продолжают спускать воду и сливать отходы.