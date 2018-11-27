В Турках мужчина угнал иномарку спящего собутыльника

СЕГОДНЯ 08:10 2018-11-27T08:10:44+03:00

На трассе он попал в ДТП и разбил машину

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В поселке Турки Саратовской области 30-летнего мужчину осудили за угон автомобиля у своего знакомого.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, преступление было совершено 23 августа около трех часов ночи.

После совместного распития алкоголя мужчина вынул ключи от автомобиля Kia Sportage из брюк спящего собутыльника. Он угнал автомобиль и уехал на нем из поселка.

При этом мужчина не справился с управлением, машина перевернулась и вылетела в кювет.

Ущерб владельцу авто составил 250 тыс. рублей.

Суд приговорил угонщика к году ограничения свободы.