В Турках мужчина угнал иномарку спящего собутыльника
На трассе он попал в ДТП и разбил машину
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В поселке Турки Саратовской области 30-летнего мужчину осудили за угон автомобиля у своего знакомого.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, преступление было совершено 23 августа около трех часов ночи.
После совместного распития алкоголя мужчина вынул ключи от автомобиля Kia Sportage из брюк спящего собутыльника. Он угнал автомобиль и уехал на нем из поселка.
При этом мужчина не справился с управлением, машина перевернулась и вылетела в кювет.
Ущерб владельцу авто составил 250 тыс. рублей.
Суд приговорил угонщика к году ограничения свободы.