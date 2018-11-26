Панков: Многодетным семьям особенно нужны комфортные условия для жизни

СЕГОДНЯ 20:05 2018-11-26T20:06:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной Думы Николай Панков встретился с представителями многодетных семей – собственниками земельных участков в микрорайонах №21 и №4б города Балаково.

Очередная встреча была посвящена продолжению работ по благоустройству и подведению коммуникаций, которые начались еще в прошлом году после обращения многодетных семей к Николаю Панкову. Чтобы там можно было комфортно жить, пришлось расчищать участки от строительного мусора, подводить электросети, воду, переносить высоковольтный кабель, оказавшийся посреди участков. А также добиваться понижающего коэффициента к тарифам на электроэнергию, потому что газ еще не проведен.

Владельцы земельных участков рассказали о том, что в этом году продолжились работы по вывозу мусора, расчистке территории от кустарника. Электрифицирован микрорайон 4б, на будущий год планируется решить вопрос с его водоснабжением. Прорабатываются варианты по газоснабжению обоих микрорайонов. Продолжится расчистка участков. Руководство района и ресурсоснабжающих организаций подробно ответили на все вопросы людей.

- Когда мы вместе в первый раз осматривали участки, многие вещи казались нам неподъемными. Как обещал, постоянно встречались с вами, наша совместная работа была конструктивной и на сегодня многие проблемы решены. Будем и дальше работать в таком режиме. Просьба администрации района – давайте убирать бюрократические моменты. Время идет, людям нужны обустроенные участки, где есть все необходимое. От эффективности вашей работы зависит, как будут жить люди. Особенно важны комфортные условия семьям, где много детей, — подчеркнул Николай Панков.