Панков уверен, что в Саратовской области живут трезвые люди

26 Нояб. 19:54 2018-11-26T19:57:29+03:00

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Депутат государственной думы Николай Панков опубликовал в своем Телеграм-канале «Пара слов» пост, озаглавленный «Пьянству бой».

- Государственный канал «Россия 24» рассказал о территориях, находящихся в зоне риска по количеству потребляемого алкоголя. Саратов из 85 субъектов находится всего лишь на 34 месте. Это не к тому, что можно еще пить да пить. Это к тому, что маркетинговые каналы ради продвижения бренда коммерческого пишут что угодно. Ранее одна коммерческая фирма взбаламутила всю страну, назвав мою область как самую пьющую. Возможно, сам интервьюер был нетрезв. 34 место — это, считай, трезвые люди, — уверен Николай Панков.