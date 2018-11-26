В центре Саратова пьяный водитель перевернул легковушку

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-26T17:17:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем напротив сенного рынка пьяный водитель перевернул автомобиль.

- На улице Большая Горная водитель автомобиля ВАЗ 2110 будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от преследующего его автомобиля ДПС, однако не справился с управлением и перевернул легковушку на крышу, – сообщает специальный корреспондент «КП-Саратов».

Обстоятельства происшествия выясняются.