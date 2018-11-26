В центре Саратова пьяный водитель перевернул легковушку
Мужчина пытался скрыться от автомобиля ДПС
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Сегодня днем напротив сенного рынка пьяный водитель перевернул автомобиль.
- На улице Большая Горная водитель автомобиля ВАЗ 2110 будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от преследующего его автомобиля ДПС, однако не справился с управлением и перевернул легковушку на крышу, – сообщает специальный корреспондент «КП-Саратов».
Обстоятельства происшествия выясняются.