2018-11-26T17:17:17+03:00
Происшествия

В центре Саратова пьяный водитель перевернул легковушку

Мужчина пытался скрыться от автомобиля ДПС
Тимур Гадеев
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Сегодня днем напротив сенного рынка пьяный водитель перевернул автомобиль.

- На улице Большая Горная водитель автомобиля ВАЗ 2110 будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от преследующего его автомобиля ДПС, однако не справился с управлением и перевернул легковушку на крышу, – сообщает специальный корреспондент «КП-Саратов».

Обстоятельства происшествия выясняются.

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