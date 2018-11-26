2018-11-26T16:58:35+03:00
Общество

Символизируя «чистоту общества» театр в Саратове засыпали бумажными самолетиками

Волонтеры и добровольцы запустили в оперном театре сотни бумажных оригами
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 ноября, в театре оперы и балета прошло подведение итогов года добровольца и награждение лучших представителе этого движения в Саратовской области.

На мероприятии поздравили победителей регионального этапа конкурса «Добровольцы России» и пожелали им удачи на всероссийском отборе в Москве.

На большой экране в театре транслировали видеосюжеты из будничной жизни волонтеров, а также участников конкурса добровольческих практик «Хрустальное сердце Саратова».

Праздник закончился запуском бумажных самолетиков, которые ждали гостей перед началом праздника на каждом из кресел.

Бумажный самолетик - «это символ чистоты общества», заявили организаторы праздничной церемонии. Под радостные призывы не терять своих добровольческих начал, встретиться в следующем году и продолжать традиции волонтерства к потолку зала взмыли сотни самолетиков.

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