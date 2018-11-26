Символизируя «чистоту общества» театр в Саратове засыпали бумажными самолетиками
Сегодня, 26 ноября, в театре оперы и балета прошло подведение итогов года добровольца и награждение лучших представителе этого движения в Саратовской области.
На мероприятии поздравили победителей регионального этапа конкурса «Добровольцы России» и пожелали им удачи на всероссийском отборе в Москве.
На большой экране в театре транслировали видеосюжеты из будничной жизни волонтеров, а также участников конкурса добровольческих практик «Хрустальное сердце Саратова».
Праздник закончился запуском бумажных самолетиков, которые ждали гостей перед началом праздника на каждом из кресел.
Бумажный самолетик - «это символ чистоты общества», заявили организаторы праздничной церемонии. Под радостные призывы не терять своих добровольческих начал, встретиться в следующем году и продолжать традиции волонтерства к потолку зала взмыли сотни самолетиков.