В Саратовской области двое дачников лишились техники, электроинструментов и запчастей

СЕГОДНЯ 08:01 2018-11-27T08:34:48+03:00

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В минувшее воскресенье, 25 ноября, в отдел полиции №1 обратился 27-летний саратовец с заявлением о краже.

- По словам мужчины, кто-то унес с его дачи в Волжском районе ресивер для цифрового телевидения, антенну и портативный DVD-проигрыватель в период с 4 по 25 ноября на общую сумму 5,5 тыс. рублей. Еще одна кража произошла в Энгельсском районе. Неизвестные залезли на дачный участок 27-летнего жителя села Терновка и унесли из сарая электроинструменты и автозапчасти, — рассказали «КП-Саратов» в региональном МВД.

Полиция советует горожанам не оставлять на дачах ценные вещи, установить решетки и сложные замки. Не лишним будет почаще посещать свой загородный дом и оборудовать участок средствами видеофиксации.

Если вы увидели в дачном поселке подозрительную машину — тут же звоните в ближайший отдел полиции по телефону 02.