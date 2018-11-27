В Саратов не пропустили бананы из Казахстана

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-27T08:32:06+03:00

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На 312-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, на контрольном пункте пропуска в Озинках, был остановлен для досмотра автомобиль с грузом подкарантинной продукции.

Как сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, на территорию Саратовской области пытались ввезти свежие фрукты — виноград, бананы, груши, яблоки — общим весом 223 кг.

При этом на груз не был предоставлен фитосанитарный сертификат. Кроме того, на коробках с яблоками обнаружилась перемаркировка. Оказалось, что они были ввезены из Польши.

По итогам проверки 130 кг фрктов были изъяты и отправлены на хранение до решения об их уничтожении. Остальная часть груза отправлена обратно в Казахстан.