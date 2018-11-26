2018-11-26T16:46:50+03:00
Происшествия

В Лысых горах осудили пьяного водителя

Осужденный причинил тяжкий вред здоровью своему пассажиру
Тимур Гадеев
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В Лысогорском районе пьяному водителю, допустившему ДТП и нанесшему тяжкий вред здоровью другому водителю, дали реальный срок.

- Установлено, что 8 декабря 2017 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем марки ВАЗ-21070. В пути следования водитель был невнимателен и допустил столкновение своего автомобиля со встречным, в результате чего 39-летнему пассажиру этого же автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Подсудимого приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортом на два года.

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