Петровских первоклассников посвятили в «Юные панфиловцы»

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-26T16:45:43+03:00

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В школе №3 Петровска в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» состоялась торжественная церемония посвящения первоклассников в «Юные панфиловцы». В мероприятии приняли участие более 200 человек: ученики 1 и 11 классов, учителя, родители, представители местного отделения партии «Единая Россия», Совета ветеранов и Петровского казачьего общества.

Виновников торжества поприветствовал заместитель секретаря Петровского местного отделения партии «Единая Россия», депутат районного Собрания Александр Медведев, который призвал учащихся с честью и гордостью нести почетное звание «Юный Панфиловец». Он пожелал школьникам добрыми делами сохранять память о Героях и быть достойными подвигов наших предков.

Старшеклассники школы вручили 70 первоклассникам значки «Юного Панфиловца», после чего новоиспеченные «панфиловцы» произнесли торжественную клятву. Каждый класс получил вымпел Международного Панфиловского движения и текст завещания ветеранов 8-й Гвардейской дивизии имени И.В. Панфилова и защитников Москвы.

- Очень важно, что школьники чтят память уроженца земли Саратовской — Ивана Васильевича Панфилова, единственного военачальника Великой Отечественной, чьим именем называли себя сами бойцы. Между собой его величали «Генерал-Батя». Он был не только талантливым полководцем (чего стоит его «петля Панфилова»), но и человеком, умевшим заботиться о людях: в победном 1945 году на стене рейхстага появилась надпись — «Мы — воины-панфиловцы. Спасибо, Батя, тебе за валенки». В мороз ноги солдат-панфиловцев не мерзли, Генерал-Батя заботился о них. Подвиг 28 героев-панфиловцев остановивших 50 танков, рвущихся к Москве, увековечен и в фильме, недавно с успехом вышедшем на экран. Но главное, что появляются новые панфиловцы и память о Герое живет! — прокомментировала региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.