2018-11-27T15:51:10+03:00
Происшествия

В Саратове женщина подделала диплом по специальности «Бухучет»

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту подделки диплома.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, во время проверки было установлено, что гражданка при поступлении в вуз предоставила диплом, выданный другим учебным заведением. Документ был выдан в 2013 году и подтверждал получение высшего образования по квалификации «Экономист» специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Однако выяснилось, что то учреждение не выдавало ей документ, а женщина не числилась студенткой вуза.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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