В Саратове женщина подделала диплом по специальности «Бухучет»
Возбуждено уголовное дело
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В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту подделки диплома.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, во время проверки было установлено, что гражданка при поступлении в вуз предоставила диплом, выданный другим учебным заведением. Документ был выдан в 2013 году и подтверждал получение высшего образования по квалификации «Экономист» специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Однако выяснилось, что то учреждение не выдавало ей документ, а женщина не числилась студенткой вуза.
По данному факту возбуждено уголовное дело.