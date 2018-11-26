2018-11-26T16:21:15+03:00
Недвижимость

Николай Панков встретился с дольщиками ЖСК «Возрождение» в Балакове

Планируется, что дом будет сдан после 20 декабря
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков вместе с дольщиками ЖСК «Возрождение» осмотрел строящийся многоквартирный дом №3 в микрорайоне 3г Балакова.

Четыре подъезда, которые должны быть сданы в этом году, на сегодня почти полностью готовы. Завершается внутренняя отделка, установлены лифты. Планируется, что уже после 20 декабря дольщики смогут отпраздновать новоселье. Еще шесть подъездов будут построены в будущем году.

Николай Панков отметил, что строительство дома продвигалось хорошими темпами, что говорит о конструктивном сотрудничестве всех участников процесса.

- Каждый раз, когда с вами здесь встречаемся, вижу серьезные перемены к лучшему. В марте это был котлован, летом уже десятиэтажный дом, а сегодня он практически готов к сдаче. Строительная организация, которую возглавляет Леонид Писной, хорошо поработала — квартиры комфортные, удобной планировки. Два дома в Балакове сданы за два года. Это пример, как эффективно решаются проблемы людей в рамках рабочей группы, созданной по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Рад, что вы, наконец, получите свое жилье, обустроите квартиры, — сказал дольщикам Николай Панков.

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На встречу пришли и дольщики расположенного рядом ЖСК «Гарантия», которые получили квартиры год назад. Они рассказали, как обустроились в квартирах, и высказали благодарность Вячеславу Володину — не только за то, что смогли достроить дом, но и за то, что он поднял проблему на всероссийском уровне.

- Сегодня права дольщиков и их вклады более надежно защищены. Госдума приняла ряд законопроектов, инициированных Вячеславом Володиным. Усилится госконтроль в этой сфере, процесс жилищного строительства будет более открытым и прозрачным. Продолжается и работа по достройке проблемных объектов. А там, где достраивать экономически невыгодно, людям должны предоставить квартиры в других домах, — отметил Николай Панков.

Депутат рекомендовал пока не укладывать асфальт на придомовой территории, а отложить это на весну. Балаковцы пригласили Николая Панкова на будущее новоселье.

- Всегда рад совместной работе с моими земляками. Благодаря вашей активности и открытости проблемы решаются эффективней, — поблагодарил дольщиков Николай Панков.

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