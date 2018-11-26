2018-11-26T16:16:54+03:00
Общество

Молодежь не смогла ответить саратовскому губернатору, как возникает тяга к наркотикам

На заседании антинаркотического круглого стола никто из присутствующих не был знаком с этой темой
Дарья Вострикова
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Валерий Радаев на заседании антинаркотического круглого столаВалерий Радаев на заседании антинаркотического круглого стола
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На встрече с волонтерами и добровольцами в саратовском центре «Молодежь плюс» 26 ноября губернатор Валерий Радаев поинтересовался у присутствующих молодых людей, как возникает желание употребить наркотики. Этот вопрос глава региона задал участникам на заседании круглого стола, посвященном антинаркотической тематике

- Расскажите, как вообще происходит так, что появляется желание употребить наркотики? Конечно, сейчас существуют реабилитационные центры, но, как показывают последние события, не всегда они качественно выполняют свою работу. Первичная профилактика тоже важна, но хотелось бы узнать причину, — поинтересовался Радаев.

Губернатора заверили, что никто из присутствующих незнаком с этой темой, поскольку в опасные компании не ходит, а выбирает спорт, прогулки, общение с друзьями.

Глава региона поинтересовался, где сейчас отдыхает молодежь.

Представители секции рассказали, что ребята собираются в спортзалах, на стадионах, поскольку сейчас это становится модным.

После этого губернатор посетил урок йоги, а затем отправился в ресурсный центр по развитию добровольчества. Своими достижениями с главой региона поделились 30 представителей общественных организаций от школ и вузов, а также победители всероссийских конкурсов. В их числе была победительница конкурса красоты среди студенчества в ПФО Анна Фомица. Девушка рассказала о своем пути к победе.

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