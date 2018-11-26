Шесть саратовских предприятий претендуют на субсидии из областного бюджета

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-26T15:41:50+03:00

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Шесть промышленных предприятий Саратовской области претендуют на получение субсидии из областного бюджета. Прием заявок и документов на право получения средств для компенсации части затрат на модернизацию и техническое перевооружение производств в рамках реализации инвестиционных проектов завершен.

Стоит отметить, что организатором конкурса является региональный минпром, его итоги огласят в первой декаде декабря этого года.

«КП-Саратов» в министерстве сообщили, что проекты, претендующие на выплаты, должны отвечать некоторым требованиям. Так, срок реализации проекта не должен превышать трех лет, общая его стоимость — не менее 25 млн рублей, сам инвестиционный проект должен реализовываться.

- Общий размер выделяемых субсидий — почти 11 млн рублей, — уточнили в минпроме.

Напомним, первый раз такой конкурс проводили в области в 2017 году. Тогда заявки подали восемь предприятий, выиграли четыре из них.

В результате реализации проектов на предприятиях будет создано 151 рабочее место.