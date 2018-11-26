2018-11-26T15:33:01+03:00
Недвижимость

ООО «КВС» начали перекладку аварийного участка по ул. Луговая

Будет проложено 130 метров нового водовода
Екатерина Семенова
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В рамках реализации производственной программы специалисты ООО «КВС» приступили к замене аварийного участка водосетей по ул. Луговой от 2-го Цветочного проезда до ул. Молочной. Только за ноябрь зафиксировано порядка 10 обращений граждан о нарушениях в работе коммуникаций. В связи с большим количеством повреждений здесь неоднократно проводились аварийно-восстановительные мероприятия. Именно по этим причинам было принято решение о перекладке проблемного участка.

Специалисты проложат 130 метров нового водопровода. Перекладка осуществляется методом горизонтально-направленного бурения, что позволит минимизировать объем вскрышных работ. Коммуникации выполняются из полимерных материалов, срок службы которых 50 лет.

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