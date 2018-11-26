В Балашове пьяный полицейский насмерть сбил женщину и ранил пассажира

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-26T15:28:06+03:00

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Балашовскому полицейскому допустившему ДТП в состоянии алкогольного опьянения предъявили обвинение в нарушении лицом, управляющим

автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного

движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение

тяжкого вреда здоровью человека.

- По версии следствия 27 августа этого года на восьмом километре автодороги Балашов-Романовка произошло столкновение двух легковых автомобилей отечественного производства, за рулем одного из которых находилась 26-летняя жительница Балашовского района. Вторым автомобилем управлял 38-летний оперативный дежурный дежурной части полиции МО МВД РФ «Балашовский» Саратовской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте, а находившийся в ее автомобиле 48-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту аварии и нарушение ПДД возбуждено уголовное дело, подозреваемому предъявили обвинение.