2018-11-26T15:52:17+03:00
Недвижимость

Более 500 млн рублей инвестировано в закупку мусоровывозящей техники и новых контейнеров

Будет закуплено более 18 тыс. мусорных контейнеров
Екатерина Семенова
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Региональным оператором Саратовской области по обращению с ТКО инициированы закупки 147 единиц мусоровывозящей техники, более 18 тыс. контейнеров и бункеров-накопителей различной вместимости. При этом мусоровывозящие компании продолжают наращивать парк техники, выводя из эксплуатации устаревшие и низкопроизводительные мусоровозы. Их совокупные инвестиции в новый коммунальный инфраструктурный проект превысили 500 млн рублей.

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- Наша компания последовательно исполняет свои обязательства перед Саратовской областью. Было заключено концессионное соглашение с правительством области. АО «Управление отходами» построило и эксплуатирует мусороперерабатывающие комплексы с сетью мусороперегрузочных станций. В качестве Регоператора обеспечивает кардинальное обновление мусоровывозящих предприятий. Замена техники сегодня идет опережающими темпами. Мы обеспечили привлечение 500 млн руб инвестиций в этом календарном году, хотя первоначально планировали выйти на эту цифру к лету 2019 года, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Отметим, что в настоящий момент Регоператор реализует свои полномочия в области контроля качества выполнения коммунальной услуги подрядчиками и ее соответствии условиям заключенного договора. Производится выбраковка несоответствующей критериям качества мусоровывозящей техники субподрядчиков и выход на рейсы новых высокопроизводительных машин. Весь массив вновь образованного ТКО в зоне обслуживания Регоператора проходит экологически безопасные обработку и захоронение на объектах коммунальной инфраструктуры, построенной АО «Управление отходами» в Саратовской области.

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